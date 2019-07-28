مدرب المنتخب السابق ينتقد غياب الجماهير عن مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

انتقد محمود فايز مساعد مدرب منتخب مصر السابق غياب الجماهير عن مباراة الأهلي والزمالك والمقامة حاليًا على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وكتب فايز عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"مش هتقوم لنا قومه تاني في الكوره المصرية غير بعودة الجماهير، المنظر اللي احنا شايفينه النهارده ده في مباراه تعتبر قمة منظر بائس جدًا جدًا".

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وتقام مباراة الأهلي والزمالك بدون جماهير في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري.

واستطاع الأهلي أن يحسم اللقب لصالحه للموسم الرابع على التوالي والـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري برصيد 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك.