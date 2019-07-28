رغم البرونزية.. غياب نجوم منتخب الشباب عن تشكيل المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام: أسدل الستار اليوم عن منافسات بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 التي أقيمت فعالياتها بأسبانيا. وأسفرت المسابقة عن تتويج فرنسا بالبطولة بعد الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 28-23. وحصول منتخب مصر لكرة اليد عن المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد التغلب على البرتغال بنتيجة 37-27. وبالرغم من الأداء العالي الذي قدمه نجوم منتخب الشباب خلال المسابقة، لكن تشكيل البطولة خلى من لاعبي منتخب مصر. وجاء تشكيل بطولة 2019 الذي ضم 3 لاعبين من فرنسا، ولاعبان من البرتغال ولاعب من كرواتيا ومثله من الدنمارك مركز حراسة المرمى: فالنتين كيفر، حارس مرمى فرنسا. الوينج الأيسر: ديلان ناحي لاعب فرنسا Advertisements الباك الأيسر: إيميل ليرك لاعب الدنمارك المدافع: كيليان فيلمينوت لاعب فرنسا الباك الأيمن: ديوجو سيلفا لاعب البرتغال الوينج الأيمن: فران ميليتا لاعب كرواتيا لاعب الدائرة: لويس فراد من البرتغال وجاء أفضل لاعب في البطولة من منتخب كرواتيا وهو إيفان مارتينوفيتش بينما جاء هداف البطولة من منتخب البرتغال ديوجو سيلفا الذي سجل 76 هدفا خلال البطولة.

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