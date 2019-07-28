الزمالك يقرر إقالة منسق الفريق الأول قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة أيمن حافظ منسق الفريق الأول للكرة، بعد الأزمة التي نشبت مع أمير عزمي المدرب المساعد للفريق.

وكانت أزمة نشبت بين حافظ وأمير، قبل مباراة الإسماعيلي، ليقرر الأخير التقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته.

ورفع مسؤولو الأبيض اسم أيمن حافظ من القائمة "السكور شيت" التي تحضر مباراة القمة المقرر لها في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد في الجولة الأخيرة للدوري.

ويحتل الاهلي المركز الاول برصيد 77 نقطة، وضمن الحصول على لقب الدوري، فيما يحتل المركز الثاني فريق الزمالك بـ72 نقطة.