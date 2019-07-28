مباشر القمة 118.. الأهلي 1 - 0 الزمالك.. معلول يسجل هدف التقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 34 بالدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي صاحب الأرض بشكيل مكون من: "محمد الشناوي - علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني- عمرو السولية - حمدي فتحي- رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات- وليد أزارو".

وعلى الجانب الأخر جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي " عماد السيد- عبد الله جمعة - محمود علاء- محمد عبد الغني- حمدي النقاز- طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد إبراهيم- أحمد سيد زيزو- إبراهيم حسن- عمر السعيد.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 77 نقطة، في حين يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

5 دقائق مرت من زمن المباراة، وسط تحفظ من الفريقين مع محاولات على استحياء من لاعبي الأهلي لتسجيل هدف مبكر، لكن جميعها لم تصل لمرحلة الخطورة.

جاءت أول فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 7، بعد تمريرة خلف دفاع الأهلي تمكن الحارس محمد الشناوي من ابعادها قبل ان تصل لمحمد إبراهيم.

وحاول حسين الشحات استغلال مهارته في الدقيقة 21، بعدما استلم كرة بشكل رائع في وسط ملعب الزمالك قبل أن يسددها في الشباك الخارجية للفريق الأبيض.

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في الدقيقة 28 اهدر زيزو كرة سهل لتسجيل الهدف الأول للزمالك بعد عرضية متقنة من حمدي النقاز، حولها زيزو برأسيه خارج مرمى الأهلي.

وخرج محمود علاء مصابا في الدقيقة 39، ليقرر المدرب خالد جلال ادخال المدافع محمود الونش بدلا من علاء.

مع بداية الشوط الثاني كاد يسدل الزمالك، بعد عرضية خطيرة من حمدي النقاز ابعدها محمد الشناوي لتقع الكرة امام المهاجم عمر السعيد والذي سدد الكرة بشكل غريب خارج الشباك.

وسجل علي معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 59 مستغلا كرة ساقطة من يد حارس الزمالك،حولها بشكل متقن في الشباك البيضاء.

واجرى المدرب لاسارتي تبديلا في الدقيقة 69، ليقرر اخراج وليد سليمان والذي كان يعاني من الإصابة ليدخل بدلا منه صالح جمعة.

وكاد يسجل صالح جمعة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة78، بعد تمريرة سحرية من رمضان صبحي، سددها جمعة خارج مرمى الفريق الأبيض.

ودخل حميد أحداد في الدقيقة 81 بدلا من إبراهيم حسن، في محاولة من مدرب الزمالك لتعديل النتيجة بعد انخفاض الأداء وسط سيطرة الأهلي واقترابه من تسجيل الهدف الثاني.