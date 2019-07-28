الجهاز الفني للزمالك يبدي اعتراضه على قرارات حكم مباراة القمة

توجه أعضاء الجهاز الفني للزمالك لطاقم الحكام المجري، الذي يدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك،

بين الشوطين لإبداء اعتراضهم على بعض القرارات التحكيمية في الشوط الأول سواء في الانذارات أو احتساب بعض الأخطاء من عدمها.

وأنتهى الشوط الأول، بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي دون أهداف.