تعرف على تفاصيل إصابة محمود علاء

تعرض محمود علاء مدافع فريق الزمالك لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع الأهلي على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب قبل مباراة القمة المصرية في ختام بطولة ختام بطولة الدوري المصري العام. جاء التشخيص المبدئي لاصابة محمود علاء ارتجاج بسيط في المخ والجهاز الفني والطبي فضلا استبداله لعدم تضاعف الأمر بجانب عدم قدرة اللاعب على الاتزان والشعور بحالة دوران والالام في رأسه. فضلا استبداله لعدم تضاعف الأمر بجانب عدم قدرة اللاعب على الاتزان والشعور بحالة دوران والالام في رأسه. وأنتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي دون أهداف، جاء الشوط الأول ضعيف على مستوى الفريقين.

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