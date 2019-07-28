شوط اول سلبي وفقير فنيا بين الأهلي والزمالك

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بستاد برج العرب ضمن الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

جاء الشوط متواضعا فنيا مع محاولات متبادلة من الفريقين للتهديف حيث بادر الأهلي في البداية ورد الزمالك دون تهديف.

وخرج محمود علاء مدافع الزمالك للإصابة ولعب مكانه حمدي الونش في الدقيقة 39.

يذكر ان الزمالك حسم بطولة الدوري بعد الفوز على المقاولون ورفع رصيده الى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثاني" 72" نقطة وبيراميدز ثالثا بـ70 نقطة.

الشوط الاول

بادر الأهلي اللقاء مهاجما وسط حصار احمر للأبيض في

الثلث الأخير من ملعب الأبيض ونجح دفاع الاخير في التصدى للمحاولات الحمراء بقيادة محمد عبد الغني الذى أظهر تماسكا مقارنة بمحمود علاء وحمدي النقاز.

تقدم حسين الشحات ويسدد وليد ازارو بعيدا عن التهديف ثم محاولة من السولية بجوار القائم مع يقظة من الحارس عماد السيد.

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يسيتيقظ لاعبو الزمالك بعد عشر دقائق ويلعب فرجانى ساسي بينية لمحمد ابراهيم كعادته يتباطئ ويخرج كالأسد الحارس محمد الشناوي ويقوم بدور

الليبرو ويبعد الكرة في الحظات الأخيرة.

تليها تسديدة من ابراهيم حسن تمر الكرة بجوار القائم مع زيادة التفاؤل بين لاعبي الزمالك في احراز هدف يعيد التوازن للفريق.

يعاود الأهلي محاولاته ، ويسدد وليد سليمان تحت ضغط بيمناه بحوار القائم تليها تسديدة لحسين الشحات يبعدها الحارس عماد السيد بصعوبة الى الركنية.

يرد احمد زيزو ويسدد قوية برأسه بجوار القائم وكان بإمكانه ان " يلف" رأسه ويحول الكرة في اتجاه الزاوية البعيدة.

يخرج محمود علاء للإصابة ويلعب مكانه الونش وتستمر المحاولات الحمراء دون فاعلية على مرمى عماد السيد.

شهدت الدقائق الخمس الأخيرة سيطرة وامتلاك للكرة وحصل على ضربة حرة من خارج المنطقة تصدى لها معلول ولعب داخل المنطقة ولم تستغل.!