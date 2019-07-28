محمود فايز يعلق على ملعب مباراة الزمالك والأهلي

عبر محمود فايز مدرب عام منتخب مصر السابق عن حزنه من عدم تواجد الجماهير خلال مباراة القمه بين الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك. وقال محمود فايز عبر حسابه الرسمي علي تويتر " مش هتقوم لنا قومه تاني في الكوره المصريه غير بعودة الجماهير هتقوم لنا قومه تاني في الكوره المصريه غير بعودة الجماهير وتابع المنظر اللي احنا شايفينه انهارده". واختتم " في مباراه تعتبر *قمه* منظر بائس جداً جداً".

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