محمود علاء يغادر الملعب بعد إصابته في الرأس خلال مباراة القمة

تعرض محمود علاء مدافع فريق الزمالك لإصابة قوية خلال مباراة فريقه مع الأهلي وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.
وسقط محمود علاء على أرضية الملعب بعد إصابته في الرأس في الدقيقة 37، لينزل الجهاز الطبي للاطمئنان عليه.
لكن مدافع الزمالك لم يقدر على إكمال المباراة لعدم قدرته على الاتزان ليحل محمود الونش بدلا منه في الدقيقة 39.
جدير بالذكر أن نتيجة مباراة الزمالك والأهلي تشير إلى التعادل السلبي بدون أهداف
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