مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع مدافع برشلونة

ذكرت تقارير اسبانية عن رغبة نادي مانشستر سيتي الانجليزي في التعاقد مع الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو خلال المركاتو الصيف. كشفت صحيفة سبورت الكتالونية ان نادي مانشستر سيتي الانجليزي استفسر من نادي برشلونه الاسباني عن شراء اللاعب. نادي مانشستر سيتي الانجليزي استفسر من نادي برشلونه الاسباني عن شراء اللاعب. واشارت الصحيفة ان برشلونه اخبر السيتي ان لايمكن رحيل سميدو الا عن طريق الشرط الجزاء الخاص به. السيتي ان لايمكن رحيل سميدو الا عن طريق الشرط الجزاء الخاص به. واشارت الصحيفة ان المفاوضات جاءت من جانب السيتي عقب فشله في الحصول علي جواو كانسيلو ظهير اليوفنتوس خلال المركاتو الصيف.

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