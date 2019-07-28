مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع مدافع برشلونة

ذكرت تقارير اسبانية عن رغبة نادي مانشستر سيتي الانجليزي في التعاقد مع الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو خلال المركاتو الصيف.
كشفت صحيفة سبورت الكتالونية اننادي مانشستر سيتي الانجليزي استفسر من نادي برشلونه الاسباني عن شراء اللاعب.
واشارت الصحيفة ان برشلونه اخبرالسيتي ان لايمكن رحيل سميدو الا عن طريق الشرط الجزاء الخاص به.
واشارت الصحيفة ان المفاوضات جاءت من جانب السيتي عقب فشله في الحصول علي جواو كانسيلو ظهير اليوفنتوس خلال المركاتو الصيف.
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