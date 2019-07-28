المصري يتعادل مع بورفؤاد وديًا

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق بورفؤاد بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم على الاستاد وأداراها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد بقيادة محمد كابو، انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشيء سجله أوستين أموتو في الدقيقة الخامسة عشر بعد عرضية من شيخ موكورو، فيما أهدر مفتاح طقطق لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الذي تعكر صفوه بإصابة كريم العراقي بكدمة قوية استدعت خروجه ونزول عمر كمال عبدالواحد.

وفي الشوط الثاني نجح البديل ياقوت عوض في إحراز هدف

التعادل لبورفؤاد في الدقيقة الثانية بعد تلقيه لعرضية جميلة لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك ، ليضغط المصري وتتاح له أكثر من فرصة خطرة ويسفر هذا الضغط عن ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة الخامسة والعشرين نتيجة عرقلة حارس المرمى إيهاب كمال للمنفرد أوستين أموتو لينبري لها عمرو موسى وينجح الحارس إيهاب كمال في التصدي لها ببراعة وتشهد الدقائق الأخيرة ضغطاً متواصلاً من المصري يقابله تراجع من دفاعات بورفؤاد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.دفع الكابتن إيهاب جلال في الشوط الأول من المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود لحراسة المرمى، كريم العراقي (عمر كمال) ، أحمد شوشة، حسام أشرف، عبدالناصر دي ماريا لخط الظهر،إسلام عطية ، فريد شوقي كثنائي خط وسط مدافع، فيما لعب الثلاثي شيخ موكورو، محسن علي، مفتاح طقطق كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو.فيما تكون التشكيل في الشوط الثاني من أحمد مسعود لحراسة المرمى، محمد عبدالخالق، أحمد شوشة، حسام أشرف ، حسن علي لخط الظهر ،عمرو موسى، ايزي ايميكا كثنائي خط وسط مدافع، فيما لعب الثلاثي أيمن ندا ، حسين رجب ، أحمد ياسر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو.