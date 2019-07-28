الارشيف / اخبار الرياضه

المصري يتعادل مع بورفؤاد وديًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق بورفؤاد بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء اليوم على الاستاد وأداراها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد بقيادة محمد كابو، انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشيء سجله أوستين أموتو في الدقيقة الخامسة عشر بعد عرضية من شيخ موكورو، فيما أهدر مفتاح طقطق لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الذي تعكر صفوه بإصابة كريم العراقي بكدمة قوية استدعت خروجه ونزول عمر كمال عبدالواحد.
وفي الشوط الثاني نجح البديل ياقوت عوض في إحراز هدف

التعادل لبورفؤاد في الدقيقة الثانية بعد تلقيه لعرضية جميلة لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك ، ليضغط المصري وتتاح له أكثر من فرصة خطرة ويسفر هذا الضغط عن ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة الخامسة والعشرين نتيجة عرقلة حارس المرمى إيهاب كمال للمنفرد أوستين أموتو لينبري لها عمرو موسى وينجح الحارس إيهاب كمال في التصدي لها ببراعة وتشهد الدقائق الأخيرة ضغطاً متواصلاً من المصري يقابله تراجع من دفاعات بورفؤاد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
دفع الكابتن إيهاب جلال في الشوط الأول من المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود لحراسة المرمى، كريم العراقي (عمر كمال) ، أحمد شوشة، حسام أشرف، عبدالناصر دي ماريا لخط الظهر،إسلام عطية ، فريد شوقي كثنائي خط وسط مدافع، فيما لعب الثلاثي شيخ موكورو، محسن علي، مفتاح طقطق كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو.
فيما تكون التشكيل في الشوط الثاني من أحمد مسعود لحراسة المرمى، محمد عبدالخالق، أحمد شوشة، حسام أشرف ، حسن علي لخط الظهر ،عمرو موسى، ايزي ايميكا كثنائي خط وسط مدافع، فيما لعب الثلاثي أيمن ندا ، حسين رجب ، أحمد ياسر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يتعادل مع بورفؤاد وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا