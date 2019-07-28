نابولي يضرب ليفربول بثلاثية استعدادا للموسم الجديد

حقق فريق نابولي الإيطالي فوزًا كبيرًا على نظيره ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في المباراة الودية التيجمعت بينها استعدادا للموسم الجديد.
سجل أهداف نابولي الثلاثة كلا من إينسيني وميليكوأمين يونس في الدقائق 17، 28، 52 على الترتيب.
جدير بالذكر أن محمد صلاح لم يشارك في المباراة نظرًا لعدم انضمامه لمعكسر الفريق.
شاهد أهداف المباراة :
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