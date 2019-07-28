المنيا يواصل استعدادته للموسم الجديد ويخوض مباراة تجريبية أمام فريق الناشئين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، استعدادته للموسم الجديد، حيث خاض الفريق اليوم الأحد، مباراة تجريبية أمام فريق قطاع الناشئين بالنادي، للاطمئنان على عناصر الفريق.
وحرص المدير الفني للمنيا، سمير كمونة، على اشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال الشوطين الأول والثاني، لمتابعة المستوىالبدني والفني لهم، والاستقرار على كافة المراكز المختلفة للفريق، خلال الأسبوع الرابع من فترة الاعداد، وأسفرت المباراة عن فوز المنيا الأول بخماسية نظيفة أحرزها كامل أحمد (هدفين) ، وحسام حسن (هدفين) ، وعمرو عثمان (هدف).
وأكد المدير الفني ، على تجهيز كافة عناصر الفريق بمنتهى القوة خلال الفترة الحالية ، استعدادا لمنافسات الممتاز " ب " ، حيث يتدرب الفريق 6 أيام اسبوعيا، مع رفع الأحمال تحت قيادة الدكتور محمد الدكروري، وسوف يتم تحديد مباريات ودية خلال الفترة المقبلة مع الفرق المختلفة للاستقرار الأمثل على الخطط الفنية التي تناسب اللاعبين .
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