أحمد جلال ومقلد يؤازران الزمالك أمام الأهلي

حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك واللواء علاء مقلد مدير النادي، على مؤازرة الفريق في مباراته أمام الأهلي في قمة الكرة المصرية المؤجلة من الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز، بينما حل الزمالك وصيفًا في المسابقة. مؤازرة الفريق في مباراته أمام الأهلي في قمة الكرة المصرية المؤجلة من الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز، بينما حل الزمالك وصيفًا في المسابقة.

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