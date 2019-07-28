الأهلي يَحسم صفقته الصيفية الثالثة بعد رضوخ الإسماعيلي

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رضخت إدارة الإسماعيلي لرغبة لاعب الوسط الدفاعي “محمود متولي” وسمحت له بالتوقيع على عقد انضمامه لصفوف الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية نظير 15 مليون جنيه.

ورفع الأهلي بذلك عدد صفقاته لثلاث هذا الصيف بعد تجديد استعارته لرمضان صبحي من هدرسفيلد تاون، وتعاقده مع المالي آليو ديانج من مولودية الجزائر مقابل مليوني دولار.

ونص الاتفاق الرسمي الذي أبرم بين الأهلي والإسماعيلي، على تسديد الأول للجزء الأكبر من قيمة الصفقة مع إعارة الأهلي لأحد لاعبيه فوق الحاجة إلى الإسماعيلي حتى يونيه 2020، بالإضافة إلى تركه للاعب آخر ينتقل بعقد دائم إلى الدراويش.

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وسيبدأ الأهلي تسديد الـ 15 مليون جنيه المطلوبة من الإسماعيلي على قسطين، القسط الأول تصل قيمته لعشرة ملايين جنيهًا، بينما القسم الثاني سيكون خمسة ملايين.

ووافق محمود متولي /26 عامًا/ على البنود الشخصية المقترحة من الأهلي، واتفق على الذهاب إلى مقر القلعة الحمراء يوم غد الاثنين للخضوع للكشف الطبي قبل التوقيع على العقود الرسمية.

وكان متولي قد صُعد للعب مع الفريق الأول للإسماعيلي بموسم 2013/2012، وشارك في ست مباريات فقط، وفي الموسم التالي لعب تسع مباريات.

وثبت متولي نفسه كلاعب أساسي مع برازيل مصر بموسم 2017/2016 عندما لعب 30 مباراة، وما ساعده للحتفاظ بمركزه أكثر، تمكن من تسجيل 6 أهداف آنذاك.

ويحافظ اللاعب على معدله التهديفي ما بين 5 إلى 6 أهداف في الموسم الواحد منذ عام 2016 حتى الآن، حيث سجل ستة أهداف في 22 مباراة بهذا الموسم.