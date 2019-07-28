اونلاين | يلاكورة: بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف yalla shoot كورة ستار AHLY يلا شوت حصري مشاهدة AL-Ahly vs Zamalek أون

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة لعشاق الكرة المصرية، حيث تتجه الأنظار اليوم الأحد نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة المباراة التي ستجمع بين فريقي الأهلي المصري والزمالك، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2018 – 2019 مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك yalla shoot:

يدخل الأهلي المباراة حاصدًا للقب للمرة 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، بعدما نجح في الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية، متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 77 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك أقرب المنافسين بعدما فاز الأخير على الإسماعيلي المباراة الماضية بنتيجة 3–1،واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 24 مباراة وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 4 مناسبات.

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كورة أون لاين شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك :

يدخل الزمالك مباراة اليوم وهو يسعى لمصالحة جماهيره، وحقق الزمالك بطولة واحدة هذا الموسم «كأس الكونفدرالية الإفريقية»، ويحتل المركز الثاني في الترتيب العام، برصيد 72 نقطة، جمعها من 21 فوزا، و9 تعادلات و3 هزائم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري «القمة 118»

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري «القمة 118»، في تمام الـ 20.00 توقيت القاهرة، 21.00 توقيت مكة المكرمة، 18.00 توقيت جرينتش، وتلعب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري «القمة 118»، في ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ويدير مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري «القمة 118»، الحكم المجري فيرينك كاراكو، وانتهت مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري «القمة 118»، في الدور الأول بنتيجة 0 – 0، وتنقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري «القمة 118»، عبر قناة أون سبورت إتش دي.