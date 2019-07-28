اونلاين | يلا كورة KORAGOAL بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت| بث مباشر الاهلي والزمالك بدون تقطيع| كورة ستار الزمالك ZAMALE

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متابعة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشراليوم الأحد 28/7/2019 في الدوري المصري وستلعب المباراة على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية وتكون مباراة الاهلي ويستضيف بها نظيره الزمالك وينتظر الجماهير العربية والمصرية والافريقية المباراة المرتقبة بين فريقى الاهلى والزمالك ويسعى كلام من القلعة الحمراء للفوز على القلعة البيضاء في لقاء القمة 118 ويطمح نادي الزمالك في الفوز على الشياطين الحمر لحفظ ماء الوجه امام جماهير النادي الابيض بعد الخسارة الدوري المصري الممتاز بعد فوز الاهلي على المقاولون العرب في المباراة الماضية بنتيجة 3/1.

موعد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

يستضيف ستاد برج العرب قمة الكرة المصرية مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة وتعتبر من اهم المباريات فى مصر والعالم العربي الدوري المصري (الجولة الأخيرة 34) القنوات الناقلة : اون سبورت ونايل سبورت ويعلق على المباراة أيمن الكاشف ومدحت شلبي.

تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز قبل المباراة الأخيرة بين الأهلي والزمالك الضي حصده الشياطيين الحمر لصالحه بعد الوصول للنقطة رقم 77 والوصيف نادي الزمالك برصيد 72 نقطة وننتظر اخر مباراة من الدوري اليوم بينهما وكانت الترتيب كالتالي:

1- الأهلي: 77 نقطة

٢-الزمالك: 72 نقطة

٣- بيراميدز: ٧٠ نقطة

٤- المصري: ٥٢ نقطة

٥- المقاولون العرب: ٤٨ نقطة

٦- مصر المقاصة: ٤٦ نقطة

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٧- الإسماعيلي: ٤٣ نقطة

٨- طلائع الجيش: ٤١ نقطة

٩- إنبي: ٤٠ نقطة

١٠- وادي دجلة: ٤٠ نقطة

١١- الاتحاد السكندري: ٣٩ نقطة

١٢- سموحة: ٣٨ نقطة

١٣- حرس الحدود: ٣٨ نقطة

١٤- الإنتاج الحربي: ٣٨ نقطة

١٥- الجونة: ٣٨ نقطة

١٦- بتروجيت: ٣٥ نقطة

١٧- الداخلية: ٢٧ نقطة

١٨- النجوم: ٢٦ نقطة