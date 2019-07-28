اونلاين | يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر| كورة جول مباراة الزمالك والأهلي جودات متعددة youtu.be

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر| كورة جول مباراة الزمالك والأهلي جودات متعددة youtu.be والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادى الأهلى مع نظيره نادى الزمالك يوم الأحد على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن مباريات الجولة الأخيرة من عمر الدورى المصري موسم 2018_2019 والذى استمر لمدة عام كامل بعد التوقفات الكثيرة الذى مر بها الموسم.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت ونايل سبورت فى تمام الثامنة مساءاً.

وتوج النادى الأهلى رسمياً ببطولة الدورى للمرة رقم 41 فى تاريخه و الرابعة عالتوالى بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويذكر أن النادى الأهلى يتصذر جدول ترتيب الدورى برصيد 77 نقطة بينما يحتل نادى الزمالك المركز الثانى برصيد 71 نقطة.