اونلاين | تابع لايف Al Ahly بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر رابط ماتش EL ZAMALEK يلا شوت بلس الاهلي رابط سريع مباشر

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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد 28-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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ويمكنكم مشاهدة مباراة القمة بين بين الأهلى والزمالك، من خلال البث الفضائي لقناة أون سبورت ON Sport ، فضلا عن البث الأرضي والفضائي لقناة نايل سبورت nile sport ، وعلاوة على ذلك فإنه يمكنكم مشاهدة الديربي المصري من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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من المتوقع أن يبدأ مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني، الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حسام عاشور، الوسط الهجومي: رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات، الهجوم الصريح: وليد أزارو.

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بينما سيبدأ الزمالك بقيادة مدربه خالد جلال بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : عماد السيد، خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز، خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن، خط الهجوم: عمر السعيد.