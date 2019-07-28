اونلاين | يلا شوت بلس El Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف زمالك YALLA AHLY

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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد 28-7-2019 بث مباشر بجودة عالية عبر رابط كورة لايف kora live، حيث تتجه الأنظار نحو مباراة الديربي المصري بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب.

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سوف تنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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من المقرر أن تكون مباراة القمة بين الأهلى والزمالك متاحة للمشاهدين، من خلال البث الفضائي لقناة أون سبورت ON Sport ، فضلا عن البث الأرضي والفضائي لقناة نايل سبورت nile sport ، وعلاوة على ذلك فإنه يمكنكم مشاهدة الديربي المصري من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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يتوقع أن يبدأ مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني، الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حسام عاشور، الوسط الهجومي: رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات، الهجوم الصريح: وليد أزارو.

بينما سيبدأ الزمالك بقيادة مدربه خالد جلال بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : عماد السيد، خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز، خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن، خط الهجوم: عمر السعيد.

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ومن الجدير بالذكر انه توج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري 2018-2019 بعدما نجح فى تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقًا على الزمالك، أقرب منافسه، والذى احتل المركز الثانى برصيد 72 نقطة.