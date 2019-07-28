اونلاين | يلا شوت PLUS HD مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر أون لاين BIDON TAKTI3 yallashoot جول الاهلي

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ينتظر عشاق الكرة المصرية والعربية لقاء القمة الذى سبجمع بين النادى الأهلى ونادى الزمالك والمقرر إقامته على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن مباريات الجولة الأخيرة من عمر الدورى المصري.

وسيكون ختام موسم 2018_2019 بلقاء القمة والذى استمر لمدة عام كامل بعد التوقفات الكثيرة الذى مر بها الموسم.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت ونايل سبورت فى تمام الثامنة مساءاً.

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وتوج النادى الأهلى رسمياً ببطولة الدورى للمرة رقم 41 فى تاريخه و الرابعة عالتوالى بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وكان الفريقين قد تعادلا فى لقاء الذهاب بدون أهداف فى المباراة التى أقيمت يوم 30 مارس الماضي على ملعب برج العرب بالأسكندرية وسط هطول أمطار غزيرة.

ويذكر أن النادى الأهلى يتصذر جدول ترتيب الدورى برصيد 77 نقطة بينما يحتل نادى الزمالك المركز الثانى برصيد 71 نقطة.