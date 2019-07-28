اونلاين | يلا شوت KORA ON مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر (تغطية مباشرة) رابط يوتيوب أون سبورت ماتش الأهلي TIME SPORTS YouT

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مشاهدة البث المباشر لمواجهة القمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمع بين النادي الأهلي وفريق الزمالك في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة KOORA LIVE.

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يلا شوت وكان الفريق الأحمر قد توج ببطولة الدوري المصري في الجولة الماضية، YALA SHOOOT وذلك عقب الفوز على نادي المقاولون العرب بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية COOL KORA.

كورة لايف متابعة المباراة كاملة ويسعى لاعبو النادي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق الزمالك، KOORA STAR وذلك من أجل عدم إفساد فرحة الفوز بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالخسارة أمام منافسه التقليدي، حيث تكون تلك المباراة لها طابع خاص عند الفريقين في كل موسم، وهي قمة منفصلة عن مباريات الدوري العام YALA SHOOOT PLUS.

كورة توداي وتنافس النادي الأهلي مع الثنائي فريق الزمالك ونادي بيراميدز طوال الموسم على تحقيق اللقب، وبالرغم من عدم تحقيق القلعة الحمراء الفوز في اي مباراة ضد الثنائي هذا الموسم فإنه حقق اللقب، KOORA ONLINE حيث خسر مباراتي بيراميدز في الدور الأول والثاني، وتعادل الأهلي مع الزمالك بنتيجة سلبية في الدور الأول، فتعد هذة فرصة جيدة لتحقيق الفوز على منافسه.