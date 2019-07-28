اونلاين | جول بلس yallalive مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر Egyptian Premier League رابط ماتش الاهلي Full HD

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يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي مع الزمالك اليوم الأحد 28/7/2019 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل النادي الأهلي بطل المسابقة المركز الأول برصيد 77 نقطة بينما الزمالك بالمركز الثاني برصيد 72 نقطة.

تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك المتوقعة:

أولاً تشكيلة الأهلي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي

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خط الوسط: رمضان صبحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسام عاشور، حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

ثانياً تشكيلة الزمالك:

حراسة المرمى: عمرو صلاح

خط الدفاع: عبد الله جمعه، محمود علاء، محمود حمدي، حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز،حميد أحداد، أحمد مدبولي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، خالد بوطيب

وستذاع مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز عبر قناة النايل سبورت Nile Sport وأون سبورت ON Sport وستكون المباراة منقولة مباشرة عبر موقع الخليج 365 الرياضي كورة لايف kora live.