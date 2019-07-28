اونلاين | كورة ستار yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر Nile SPORTS كورة لايف جول الأهلي ON TIME

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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الأحد 27 - 7 - 2019 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يلا شوت رابط ماتش القمة بين الاهلي والزمالك، حيث يلتقي الفريقين مساء اليوم في ختام مباريات بطولة الدوري التي حقق لقبها المادر الأحمر بعد فوزه على المقاولون العرب في المباراة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب الأسكندرية، ونتابع معكم المباراة لحظة بلحظة بث مباشر.

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعوية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت تونس والمغرب، وتنقل مباراة الأبيض والأحمر على 3 قنوات هي (تايم سبورتس - أون سبورت - نايل سبورت)، رابط YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع الآن.

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نقدم لكم عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري، المباراة تاتيكم مباشرة بجودة عالية ومتعددة وبدون تقطيع، حيث تشاهدون اليوم قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، ويسعي كلا الفريقين بالفوز بالمباراة التي تعد بطولة في حد ذاتها بين الفريقين الكبيرين، KORA LIVE اتش دي مشاهدة ماتش الاهلي بث مباشر TIME SPRTS.

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