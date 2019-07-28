اونلاين | Yalla تايـم سبورت: بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت| كورة ستار Kora live رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مب

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يسعى النادي الأهلي المتوج مؤخراً بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم 2018/2019 لكتابة فرحة جديدة في ختام المسابقة وذلك خلال المباراة التي سيلعبها ضد الزمالك اليوم الأحد 28/7/2019.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الأحد في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة و9:00 بتوقيت مكة المكرمة و10:00 بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة المارد الأحمر مع الأبيض في ختام منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر على قناتي نايل سبورت Nile Sport HD وأون سبورت ON Sport.

وتعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لها طابع خاص رغم حسم الأحمر للقب الدوري المصري، فالأحمر صاحب الصدارة برصيد 77 نقطة يريد عدم إفساد فرحة جماهيره بالدوري بينما الأبيض صاحب المركز الثاني 72 نقطة يأمل في الفوز على البطل.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر يوتيوب youtube مجاناً بجودة مناسبة لجميع سرعات الإنترنت.