اونلاين | كول كورة KORA SHOOT مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة اون لاين رابط طلقة تابع لايف ماتش الاهلي بطل الدوري LIVE

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تنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد 28 يوليو 2019 في الثامنة مساءً على استاد برج العرب في الجولة ال 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز 2018/2019. يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 72 نقطة بينما يحتل الأهلي بطل الدوري للمرة 41 في تاريخه المركز الأول برصيد 77 نقطة.

ستقوم قناة On Sport وقناة النيل للرياضة ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي والزمالك عبر موقع الخليج 365 الرياضي وOn Sport.

تشكيلة الفريقين : من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات

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الهجوم : رمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزارو

أما التشكيل المتوقع للزمالك فسيكون كالتالي :-

حراسة المرمى : عمر صلاح

الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي وحمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وحميد أحداد

الهجوم : أحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وعمر السعيد