اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش الأهلي KORA STAR الاهلي FREE HD

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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الأحد 28 يوليو 2019 إلى ستاد برج العرب في تمام الثامتة مساءً لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز 2018/2019. يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 672 نقطة بينما يحتل الأهلي بطل الدوري للمرة ال 41 في تاريخه المركز الأول برصيد 77 نقطة.

ستقوم قناة On Sport وقناة النيل للرياضة ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي والزمالك عبر موقع الخليج 365 الرياضي وOn Sport.

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وحسين الشحات

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الهجوم : رمضان صبحي ووليد سليمان ووليد أزارو

أما التشكيل المتوقع للزمالك فسيكون كالتالي :-

حراسة المرمى : عمر صلاح

الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي وحمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وحميد أحداد

الهجوم : أحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وعمر السعيد