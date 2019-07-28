اونلاين | يلا شوت AHLY TV مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر رابط مباراة الأهلي Azaro GOAL كورة لايف hd جودة متعددة

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك Al-Ahli vs Zamalek 28-07-2019 كورة ستار kora star في الدوري المصري حيث يلتقي الأهلي والزمالك في مباراة القمة 118 والجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري kora online كورة اون لاين والذي حصده النادي الاهلي امام المقاولون العرب في المباراة السابقة ويسعى النادي الاهلي للفوز على الكتيبة البيضاء في مباراة التي يحتضنها ستاد برج العرب والتي ستكون مباراة قوية ويحاول فيها الزمالك رد الاعتبار بعد خسارة الدوري الممتاز ويسعى للفوز على فريق النادي الاحمر لحفظ ماء الوجه امام الجماهير البيضاء يلا شوت حصري yalla shoot 7asry

مشاهدة ماتش الأهلي والزمالك بث مباشر (الاهلي vs الزمالك)

موعد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

يستضيف ستاد برج العرب قمة الكرة المصرية مباراة الأهلي والزمالك كورة لايف kora live في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة وتعتبر من اهم المباريات فى مصر والعالم العربى الدوري المصري (الأسبوع 34) القنوات الناقلة أون سبورت1 ونايل سبورت ويعلق على المباراة أيمن الكاشف ومدحت شلبي youtube live يوتيوب لايف.

مشاهدة ماتش الأهلي والزمالك بث مباشر (الاهلي vs الزمالك)

التشكيل المتوقع للأهلي امام الزمالك

في حراسة المرمى :محمد الشناوي .

في خط الدفاع : محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة (ياسر إبراهيم)، علي معلول.

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في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان.

في خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي ووليد أزارو.

التشكيل المتوقع للزمالك امام الاهلي

في حراسة المرمى :عماد السيد

في خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء، محمود الونش،عبد الله جمعة.

في خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، محمد ابرهيم.

في خط الهجوم: احمد سيد زيزو، عمر السعيد، ابراهيم حسن.

مشاهدة ماتش الأهلي والزمالك بث مباشر (الاهلي vs الزمالك)

متابعة حصرية لمباراة الاهلي والزمالك مباراة القمة كورة اون لاين kora online ويسعى الزمالك للفوز على الاهلي ورد الاعتبار كورة ستار kora star ويسعى النادي الاهلي للفوز على النادي الزمالك في مباراة قوية ينتظرها جمهور الكرة العربية الافريقية يلا شوت حصري yalla shoot 7asry مشاهدة مباراة القمة بين الزمالك والاهلي مباراة قوية ومثيرة youtube live يوتيوب لايف.