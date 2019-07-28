اونلاين | يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر رابط On sport 1 تابع لايف الأهلي والزمالك egytal2a

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر رابط On sport 1 تابع لايف الأهلي والزمالك egytal2a والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت الجديد yalla shoot في الدوري المصري وسيكون نادي الزمالك ضيفاً للنادي الأهلي في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتُقام مباراة الأهلي والزمالك في يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019، كورة لايف kora liveعلى أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية ينتظر عشاق الكرة المصرية المباراة المرتقبة بين فريقى الاهلى والزمالك او مباراة القمة او مباراة ديربى مصر ويسعى كلا الفريقين الى الفوز فى تلك المباراة وتمتلك تلك المباراة نكه خاصة بها عن باقى مباريات البطولة كورة اون لايف kora online.

مشاهدة ماتش الأهلي والزمالك بث مباشرAl-Ahli vs Zamalek

موعد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

يستضيف ستاد برج العرب قمة الكرة المصرية مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة وتعتبر من اهم المباريات فى مصر والعالم العربى يوتيوب لايف youtube liveالدوري المصري (الأسبوع 34) القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) ونايل سبورت ويعلق على المباراة أيمن الكاشف ومدحت شلبي.

مشاهدة ماتش الأهلي والزمالك بث مباشرAl-Ahli vs Zamalek

التشكيل المتوقع للأهلي امام الزمالك

في حراسة المرمى :محمد الشناوي .

في خط الدفاع : محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة (ياسر إبراهيم)، علي معلول.

Advertisements

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان.

في خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي ووليد أزارو.

التشكيل المتوقع للزمالك امام الاهلي

في حراسة المرمى :عماد السيد

في خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء، محمود الونش،عبد الله جمعة.

في خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، محمد ابرهيم.

في خط الهجوم: احمد سيد زيزو، عمر السعيد، ابراهيم حسن.

مشاهدة ماتش الأهلي والزمالك بث مباشرAl-Ahli vs Zamalek

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة لايف kora live وحصد الاهلى لقب البطولة الأغلى فى مصر وهى بطولة الدورى للمرة 41 فى تاريخية كورةاون لاين kora online يسعى النادي الاهلي للفوز على الزمالك في بطولة الدوري المصري يلاش وت كورة yalla shoot kora متابعة حصرية لمباراة القمة بين الاهلي والزمالك kora star كورة ستار