اونلاين | شاهد kora ahly مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر ON SPORTS يوتيوب الآن ماتش الاهلي Time Ahly

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت yalla shoot، حيثُ سيكون النادي الأهلي بطل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري لموسم 2018/2019 على موعد مع مباراة قمة نارية ستجمعه مع الزمالك في الجولة 34 من المسابقة.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأحد الموافق 28/7/2019 وذلك في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة و9:00 بتوقيت مكة المكرمة و10:00 بتوقيت أبوظبي، تابع الآن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كورة ستار kora star.

وكان المارد الأحمر قد حسم لقب الدوري المصري بعد فوزه على المقاولون العرب 3-1 ليصل إلى النقطة 77 بينما الزمالك بالمباراة السابقة فاز على الإسماعيلي 3-1 ورفع رصيده للنقطة 72 في المركز الثاني، شاهد مباراة القمة الآن بث حي ومباشر coolkora كول كورة.

وستكون مباراة الأهلي مع الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر البث الحي والمباشر على قناتي نايل سبورت Nile Sport وأون سبورت ON Sport ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة القمة بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي.