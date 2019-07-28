اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر (Ramadan Sobhi) هدف الأهلي الآن رابط ماتش الزمالك AHLY PLUS

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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة لايف kora live،ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك في قمة مصرية من العيار الثقيل في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/2019، وذلك مساء اليوم الأحد.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك:

ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك في قمة الجولة 34 وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 28/7/2019 وذلك في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة و9:00 بتوقيت مكة المكرمة و10:00 بتوقيت أبوظبي، ونوفر لكم متابعينا الكرام رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كورة أون لاين kora online.

شاهد الآن مباراة الأهلي والزمالك عبر موقع الخليج 365 الرياضي يوتيوب youtube، والتي تأتي في ختام الدوري المصري وعلى الرغم من حسم الأحمر للقب النسخة الحالية إلا أن القمة لها طابع خاص وحسابات أخرى.

تشكيلة المباراة المتوقعة:

الأهلي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي

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خط الوسط: رمضان صبحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسام عاشور، حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو

الزمالك:

حراسة المرمى: عمرو صلاح

خط الدفاع: عبد الله جمعه، محمود علاء، محمود حمدي، حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز،حميد أحداد، أحمد مدبولي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، خالد بوطيب

تابع الآن مباراة الأهلي مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز والتي ستذاع عبر البث الحي والمباشر على قناتي نايل سبورت Nile Sport وأون سبورت ON Sport.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري المصري بث مباشر يلا شوت yalla shoot عبر موقع الخليج 365 الرياضي.