اونلاين | رابط ON SPORTS مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك| يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والاهلي| كورة ستار رابط سريع ماتش الاهلي A

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تابع البث المباشر لمباراة النادي الأهلي مع فريق الزمالك، والتي ستقام اليوم الأحد 28 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق الزمالك والنادي الأهلي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، KOORA ONLINE بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يلا شوت حصري.

يلا لايف ويدخل نادي الزمالك المباراة بطموح تحقيق الفوز على النادي الأهلي والذي توج باللقب في المباراة الماضية رسميا أمام فريق المقاولون العرب كورة اتش دي، بينما يرغب الأهلي في الفوز بالقمة لتجنب أي خسائر أمام غريمه التقليدي KOORA LIVE.

يلا شوت حصري وكان قد شكك بعض المحللين في أحقية الأهلي للفوز باللقب، YALA KOORA وإن هزائم الزمالك هي من أعطت اللقب إلى المارد الأحمر، فسيملك النادي الأهلي تحدي خاص في تحقيق الفوز على الزمالك وإثبات أحقية لقب الدوري، وأنهم هزموا خصمهم في البطولة في نهايتها KORA2DAY.