رياضة | محمد صلاح يهنئ منتخب اليد للشباب ببرونزية المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يهنئ منتخب اليد للشباب ببرونزية المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على تهنئة منتخب منتخب مصر لكرة اليد للشباب والذي توج ببرونزية بطولة العالم للشباب والتي أقيمت في إسبانيا.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد. انجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما".

ونجح منتخب مصر تحت قيادة مدربه طارق محروس في تحقيق الفوز على البرتغال بنتيجة 37-27، ليحصد برونزية مونديال اليد للشباب، في حين توجت فرنسا باللقب.