رياضة | القمة 118.. تعادل سلبي مستمر بين الأهلي والزمالك بعد مرور 30 دقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة 118.. تعادل سلبي مستمر بين الأهلي والزمالك بعد مرور 30 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرت أول 30 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك، في القمة 118 والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالتعادل السلبي يدون أهداف.

بدأت المباراة عن طريق جس النبض بين الفريقين، في أول 5 دقائق في محاولة اكتشاف نقاط ضعف الفريقين.

وشهد اللقاء في بدايته توقف اللعب أكثر من من قبل الحكم المجري كاركو، بسبب أخطاء الفريقين.

وبعد مرور 7 دقائق ينقذ محمد الشناوي حارس الأحمر، هدف مؤكد من أمام محمد إبراهيم مهاجم الزمالك، بعد انفراده بالمرمى، عقب تمريرة ساحرة من فرجاني ساسي ليضغه بمواحهة المرمى، قبل أن يشتتها الحارس، ليحافظ على نتيجة التعادل السلبي. وشهدت الدقيقة التاسعة، تسديدة قوية من إبراهيم حسن لاعب الزمالك، ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر للمرمى. Advertisements وحاول الأهلي، الدخول سريعا بأجواء المباراة، وبالفعل سدد وليد سليمان تسديدة قوية في الدقيقة 10، على مرمى الزمالك، من داخل منطقة الجزاء لكنها تمر بجوار مرمى القلعة البيضاء. وواصل الزمالك، سيطرته وضغطته على دفاعات الأهلي، في محاولة لإحراز هدف التقدم، وسط استبسال من خط دفاع الأهلي، ودون أي جدوى. وحصل الزمالك، في الدقيقة 14 على خطأ من أمام مرمى الشناوي، ليسددها أحمد زيزو لاعب الزمالك، خارج المرمى. وعاد اللعب مرة أخرى للإنحصار وسط الملعب، بالكرات الخاطئة بين لاعبي الفريقين دون أي خطورة على مرمى الفريقين. وشهدت الدقيقة 21 أول الكرات الخطيرة من جانب الأهلي، عن طريق حسين الشحات، بعد اختراقه من الجانب الأيمن ليسددها قبل أن ترتطم بدفاع الأبيض، وتخرج لركلة ركنية. وعاد الزمالك، للضغط على دفاع الأهلي، لتشهد الدقيقة 28 الفرصة الثانية للفريق الأبيض، بعد عرضية متقنه من التونسي حمدي النقاز، على رأس أحمد زيزو، ليخرجها الأخير بجوار القائم.

Advertisements