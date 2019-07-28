رياضة | الداخلية يخسر من فاركو وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يخسر من فاركو وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية الخسارة من نظيرة فريق فاركو، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي لبرج العرب، ضمن استعدادات الفريقان للقسم الثاني.

خاض الداخلية الشوط الأول بتشكيل ضم شهاب الدين، وأحمد هشام وابراهيم ابو اليزيد وسمير فكري وزيزو وعبد الفتاح دروجبا ومحمد زيكا واسماعيل بامبا ومحمود طلعت وابراهيم مصطفى، وأحمد بحبح. ولعب فاركو الشوط الأول من اللقاء بتشكيل ضم أحمد خطاب، وأحمد العزب، وأحمد ابوالعباس، وجابر كامل وباسم عادل وهادي أنور وأحمد البحراوي ورفعت مفتاح وأحمد حسين وعماد حماد ومحمد فوزي. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب هادي أنور من ركلة جزاء إحتسبها الحكم في الدقيقة 35 للشوط الأول، وشهد الشوط الثاني الدفع بتشكيل مختلف من جانب كل مدير فني، لتجربة وتجهيز اللاعبين، وتحقيق التجانس والإنسجام.

Advertisements