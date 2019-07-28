رياضة | محمد يوسف يمنح رمضان صبحي التعليمات الأخيرة بداية قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يمنح رمضان صبحي التعليمات الأخيرة بداية قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر تعليمات فنية قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الزمالك.

وخلال دخول اللاعبين إلى ملعب المباراة قام يوسف بتوجه بعض التعليمات إلى رمضان صبحي لتنفيذها في المباراة.

ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في القمة 118 على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ختام مباريات الدوري الممتاز.