رياضة | مؤمن زكريا يحرص على حضور مباراة القمة لمساندة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يحرص على حضور مباراة القمة لمساندة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد داخل أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري العام.

وسارع زكريا، فور وصوله إلى ملعب المباراة التوجه إلى الجهاز الفني للزمالك، ومصافحة أعضائه وإداري الفريق قبل انطلاق المباراة.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمباريات الدوري المصري الممتاز.