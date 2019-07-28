رياضة | الطريق المسدود في كبري الصفقات.. زيدان يضغط على بيريز لجلب الهدف الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطريق المسدود في كبري الصفقات.. زيدان يضغط على بيريز لجلب الهدف الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد على التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زيدان لا يزال يصر على ضم بوجبا ويضغط على إدارة النادي الملكي بكل قوة من أجل إتمام التعاقد.

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ويحتاج فلورنتينو بيريز للحصول على مبلغ يزيد عن 300 مليون يورو في فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد نادي ريال مدريد مع عدد من الصفقات وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعل أبرزها صفقة إيدين هازراد مقابل 120 مليون يورو.

وأخبر زيدان خلال اجتماعه بالإدارة أن صفقة بوجبا تبدو كأنها صعبة هذا الصيف، لعدم رغبة النادي في بيع لاعبه بأقل من 150 مليون يورو، لكن الفرنسي يرى ضرورة إحضار اللاعب إلى سانتياجو برنابيو.