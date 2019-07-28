شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يُعلِن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.. حراسة المرمي: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – وليد سليمان. خط الهجوم: رمضان صبحي – وليد أزارو. ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من علي لطفي وياسر إبراهيم وصالح جمعة وجونيور أجايي ومروان محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور.

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