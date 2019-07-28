شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الأهلي (0) - (0) الزمالك ..القمة 118 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الأن مباراة الأهلي والزمالك في اطار الجولة 34 من الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019، على ارضية ملعب ستاد برج العرب الإسكندرية. وتم الاعلان عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين خلال المباراة وجاء كالتالي: تشكيل الأهلي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول. خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – وليد سليمان. خط الهجوم: رمضان صبحي – وليد أزارو. ويأتي على مقاعد البدلاء كلا من على لطفي وياسر إبراهيم وصالح جمعة وجونيور أجايي ومروان محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور. تشكيل الزمالك: في حراسة المرمي: عماد السيد Advertisements في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز – عبدالله جمعه خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد ابراهيم – أحمد سيد زيزو – ابراهيم حسن خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي – محمود حمدي الونش – محمد عنتر – محمود عبدالعزيز – أيمن حفني – أحمد مدبولي – حميد احداد. بداية المباراة: الدقيقة 1 بداية هجومية من الزمالك ..وسقوط ازارو بعد اول تدخل من محمود علاء. الدقيقة 3 ضغط اهلاوي يسفر عن ركلة حرة من الجهة اليسرا يرسلها على معلول عرضية ويشتت دفاع الزمالك الدقيقة 4 سيطرة أهلاوية على ملعب المباراة دون تشكيل خطورة الدقيقة 6 هجوم من الزمالك يسفر عن ركنية وتنتهي بتسلل على عمر السعيد الدقيقة 7 محمد الشناوي يمنع انفراد من امام محمد إبراهيم الدقيقة 10 اول خطورة حقيقية من الأهلي من وليد سليمان يسدد بيمناه على يسار مرمى الزمالك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الأول .. الأهلي (0) - (0) الزمالك ..القمة 118 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.