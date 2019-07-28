شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 118.. خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة النادي الأهلي، والمقرر لها مساء اليوم، الأحد في الجولة الـ ٣٤ في الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وجاء تشكيل الزمالك لمباراة القمة 118: في حراسة المرمي: عماد السيد Advertisements في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز – عبدالله جمعة في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد إبراهيم – أحمد سيد زيزو – إبراهيم حسن في خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي – محمود حمدي الونش – محمد عنتر – محمود عبدالعزيز – أيمن حفني – أحمد مدبولي – حميد أحداد

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