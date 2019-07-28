شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة لشباب اليد: «إنجاز كبير ومعتاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، منتخب كرة اليد المصري للشباب على إنجازه بالحصول على برونزية بطولة العالم لكرة اليد شباب والمقامة في إسبانيا. وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات «تويتر» "ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد. إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما". وحقق منتخب الشباب برونزية كأس العالم بعد الفوز على البرتغال نتيجة 37 – 27 بعد أداء رائع ومتميز طوال البطولة ولم يخسر أي مباراة حتى مباراة نصف النهائي امام فرنسا بطلة العالم التي خسر امامها بفارق هدفين.

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