شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لضم «قفشة ودونجا» قبل غلق القيد الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو النادى الأهلى لإنهاء العديد من الصفقات الصيفية خلال الساعات المقبلة قبل موعد غلق القيد الإفريقى المقرر غداً، وذلك حتى يتسنى للفريق الاستفادة بهم فى الأدوار التمهيدية لبطولة دورى أبطال إفريقيا التى سيشارك بها الفريق فى النسخة المقبلة. وكثف النادى الأهلى المفاوضات مع بيراميدز لإنهاء التعاقد بشكل رسمى مع الثنائى محمد مجدى قفشة ونبيل عماد دونجا، ولاسيما بعدما حصل مسؤولو النادى على توقيع اللاعبين، ويتبقى فقط إنهاء التفاصيل المادية مع نادى بيراميدز. فيما نجح مجلس الإدارة فى إنهاء صفقة «محمود متولى»، مدافع الإسماعيلى، بعدما توصل النادى لصيغة اتفاق مع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى، لينضم اللاعب للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم مقبلة مقابل 25 مليون جنيه وإعارة لاعب لم يتحدد اسمه حتى الآن، كما تم الاتفاق على سداد 15 مليون جنيه دفعة أولى من قيمة الصفقة، ويتم تقسيط 10 ملايين جنيه على شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين. ومن المنتظر أن يعلن النادى الأهلى التعاقد مع اللاعب بشكل رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة.

جاء ذلك فى الوقت الذى جدد فيه النادى الأهلى التفاوض مع سموحة للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، بعدما وافق الأوروجويانى مارتن لاسارتى، على التعاقد مع اللاعب بترشيح من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة. وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى للأهلى يرى أن حسام حسن هو أفضل مهاجم فى الدورى الممتاز، ويمتلك القدرات الفنية والبدنية التى يبحث عنها المدير الفنى، وتبقى المشكلة فى ضم مهاجم سموحة فى القيمة المادية، بعدما اشترط فرج عامر، رئيس النادى، الحصول على 30 مليون جنيه، خاصة بعدما دخل نادى بيراميدز فى مفاوضات هو الآخر لضم اللاعب.

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فيما أنهى محمد نجيب، مدافع الفريق، اتفاقه مع الجونة، بعدما تأكد اللاعب من رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجارى بعد أن تعاقد الفريق مع محمود متولى، ووجود ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامى ربيعة، وهو الأمر الذى يصعب مشاركته مع الفريق.

تلقى «نجيب» العديد من العروض الخارجية والداخلية، لكنه فضّل الانضمام لصفوف الجونة بعد المكالمة الهاتفية التى أجراها معه حسام غالى مدير الكرة فى الجونة.

من جهة أخرى، أدى اللاعبون الغائبون عن معسكر الفريق المقام فى الإسكندرية تدريباتهم على ملعب التتش لتجهيزهم للمرحلة المقبلة. واشتمل المران على جانب بدنى وتدريبات الكرة، وذلك ضمن البرنامج الذى أعده أليخاندرو مخطط الأحمال لمجموعة اللاعبين الغائبين عن المواجهة الأخيرة فى الدورى. كما شارك عمار حمدى فى المران بعد غيابه عن التدريبات الجماعية منذ عدة أيام، بسبب تعرضه لكدمة فى وجه القدم خلال مشاركته فى مران الفريق.

وتماثل اللاعب للشفاء، وشارك فى المران الجماعى الذى اشتمل على جانب بدنى وتدريبات الكرة؛ فى إطار التحضير للفترة المقبلة، كما واصل كريم نيدفيد ومحمد محمود لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات منفردة فى حمام السباحة، فى إطار البرنامج التأهيلى الخاص بهما لتقوية العضلات، وأدى ثنائى الأهلى جلسة فى «الجيم» تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائى التأهيل بالنادى، قبل استكمال البرنامج التأهيلى ببعض التدريبات فى حمام السباحة بالنادى.