تشيلسي يتغلب على ريدينج برباعية مثيرة

تغلب تشيلسي على نظيره و مواطنه الإنجليزي ريدينج بنتيجة 4-3 في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2019 – 2020 مساء الأحد .
جوش باريت وضع ريدينج في المقدمة بهدف في الدقيقة 13 ليدون روس باركلي هدف التعادل للبلوز بعد مرور تسعة دقائق فقط .
و نجح كينيدي في تدوين هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42 لكن موريسون تعادل لريدينج بعد 4 دقائق من الاستراحة .
و وضع ماسون ماونت البلوز في المقدمة من جديد و هذه المرة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 57 و 60 .
و اختتم مهرجان اهداف المباراة سام بالدوم موقعا على الهدف الثالث لريدينج قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 19 دقيقة .
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