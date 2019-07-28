تشيلسي يتغلب على ريدينج برباعية مثيرة

تغلب تشيلسي على نظيره و مواطنه الإنجليزي ريدينج بنتيجة 4-3 في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2019 – 2020 مساء الأحد .

جوش باريت وضع ريدينج في المقدمة بهدف في الدقيقة 13 ليدون روس باركلي هدف التعادل للبلوز بعد مرور تسعة دقائق فقط .

و نجح كينيدي في تدوين هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42 لكن موريسون تعادل لريدينج بعد 4 دقائق من الاستراحة .

و وضع ماسون ماونت البلوز في المقدمة من جديد و هذه المرة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 57 و 60 .

و اختتم مهرجان اهداف المباراة سام بالدوم موقعا على الهدف الثالث لريدينج قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 19 دقيقة .