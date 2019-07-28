أرسنال يخسر بثنائية من ليون وديا

خسر أرسنال الإنجليزي مباراته الودية التي جمعته بفريق أولمبيك ليون الفرنسي اليوم الأحد بنتيجة 2-1 في اطار الاستعداد لموسم 2019 – 2020 . أرسنال كان البادئ بالتسجيل بهدف حمل توقيع بيير إيمريك أوباميانج عند الدقيقة 35 . و انتهى الشوط الأول على وقع هدف الجابوني لينجح ليون في قلب الطاولة في الشوط الثاني بهدفين متتاليين . و وقع على هدفي ليون ، موسى ديمبلي في الدقيقتين 66 و 76 على الترتيب .

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