ليفربول يضم موهبة فولهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أمس تعاقده مع الجناح الشاب هارفي ايليوت من صفوف فولهام. وانضم ايليوت البالغ من العمر 16 عاما إلى صفوف ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، خلال مباراته الودية أمام نابولي الإيطالي مساء أمس. وأصبح ايليوت أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خاض مباراة فولهام أمام وولفرهامبتون في الموسم الماضي في سن الـ16 و30 يوما.



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