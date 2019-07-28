شكرا لقرائتكم حازم إمام : جماهير الزمالك مش متقبلة خالد جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام لاعب الزمالك و منتخب مصر السابق أن جماهير الزمالك غير متقبلة لوجود خالد جلال فى منصب المدير الفني خلفاً لرحيل السويسري جروس.

وقال حازم إمام فى تصريحات لقناة ON SPORT على هامش مباراة الأهلى و الزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم إن الزمالك أهدر فرصة التتويج بلقب سهل بعد أن كان متصدر.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن الجماهير غير متقبلة لجلال بسبب المقارنه بينه و بين جروس ، وتوليه المهمة فى ظروف صعبة ، مؤكداً أن الزمالك فاز هذا الموسم بالكونفدرالية ولكنه لم يستطيع الفوز بالدوري وهذا يرجع لبعض الأخطاء فى الفترة الأخيرة و إهدار نقاط سهلة أمام فرق الدوري.

يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك لخوض مباراة القمة 118 فى الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، والذى انتهى بتتويج الأحمر باللقب رسميًا بعدما نجح فى تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقًا على الأبيض الذى احتل المركز الثانى برصيد 72 نقطة.