الاسكور شيت يكشف رحيل أيمن حافظ منسق الزمالك قبل مباراة الأهلى...

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جدة - عمرو شويل كشف "الاسكور شيت" الرسمى للزمالك فى مواجهة الأهلى، رحيل أيمن حافظ منسق الفريق عن الجهاز الفنى للفريق قبل المباراة المقرر إقامتها بينهما فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى توج بلقبه الأهلى بشكل رسمى بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة. وجاء "سكور شيت" الزمالك الرسمى بدون أسماء الثنائى أمير عزمى مجاهد وأيمن حافظ على خلفية الأزمة التى حدثت بينهما فى معسكر الفريق السابق أمام الإسماعيلى بالدورى الممتاز. Advertisements وكان أمير عزمى قد أعلن بشكل رسمى رحيله عن جهاز الفريق قبل القمة 118 مقدما الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفنى فيما جاء "سكور شيت" الزمالك فى القمة ليكشف رحيل أيمن حافظ أيضاً.

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