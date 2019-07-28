شكرا لقرائتكم منتخب شباب فرنسا يفوز على كرواتيا ويتوج بطلا لمونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج منتخب شباب فرنسا لكرة اليد على لقب كأس العالم الذى إختتم بأسبانيا بالفوز على كرواتيا بنتيجة 28 / 23 فى النهائى .

و تأهل منتخب شباب فرنسا إلى النهائى بالفوز على مصر بنتيجة 35 / 33 فى نصف النهائى أمس السبت ، بينما تأهل منتخب كرواتيا بالفوز على البرتغال 31 / 28 .

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و حصد منتخب شباب الفراعنة على الميدالية البرونزية بالفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 27 فى لقاء تحديد صاحبا المركزين الثالث و الرابع .

ومن المقرر ان تعود بعثة سباب الفراعنة إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء و تحديدا فى تمام الثانية صباحا .