شكرا لقرائتكم منتخب شباب فرنسا يفوز على كرواتيا ويتوج بطلا لمونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و تأهل منتخب شباب فرنسا إلى النهائى بالفوز على مصر بنتيجة 35 / 33 فى نصف النهائى أمس السبت ، بينما تأهل منتخب كرواتيا بالفوز على البرتغال 31 / 28 .
و حصد منتخب شباب الفراعنة على الميدالية البرونزية بالفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 27 فى لقاء تحديد صاحبا المركزين الثالث و الرابع .
ومن المقرر ان تعود بعثة سباب الفراعنة إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء و تحديدا فى تمام الثانية صباحا .
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