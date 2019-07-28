شكرا لقرائتكم احماء لاعبى الزمالك استعدادا لمباراة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام لاعبو الزمالك بعمليات الاحماء استعدادا لمباراة الأهلى على ستاد برج العرب منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. ويضم تشكيل الأهلى كلا من : محمد الشناوي، رامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو. بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى..عماد السيد خط الدفاع.. عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز. خط الوسط.. طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن. خط الهجوم.. عمر السعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احماء لاعبى الزمالك استعدادا لمباراة الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.